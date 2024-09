Il contenzioso Mancoop Soc. Coop. – Comune di Cassano All’Ionio si arricchisce di un nuovo capitolo. Le scelte riguardanti Marina di Sibari, fatte dalle precedenti amministrazioni, possono essere definite, senza paura di smentita, scellerate e sbagliate. Secondo la società vi sono stati lavori eseguiti e non pagati presso il villaggio turistico di Marina di Sibari dal 2006 a venire, quando con delibera del Consiglio Comunale, l’amministrazione del tempo approvava una convenzione bilaterale, avente come parti il Comune stesso ed il Consorzio Sibari Città del Mare in cui venivano affidate al Consorzio Sibari Città del Mare, tutte le opere di urbanizzazione di rilievo pubblico inerenti alla lottizzazione di Marina di Sibari. Ed è il Consorzio che diviene committente della Mancoop Soc. Coop per i suddetti lavori oggetto del contenzioso.

Le conseguenze delle decisoni assunte a suo tempo continuano ad avere effetti negativi, e addirittura, potrebbero portare a risvolti disastrosi. Difatti la Mancoop Soc. Coop. ha citato in giudizio il Comune di Cassano All’Ionio per il pagamento di un esorbitante somma pari a euro 3.399.098,90 a titolo di indennizzo della correlativa diminuzione patrimoniale, in virtù delle prestazioni erogate e, sulla quale dovranno essere calcolati interessi moratori, con vittoria delle spese di competenza del giudizio da distrarsi in favore degli avvocati procuratori ex art. 93 c.p.c.

In caso di condanna e soccombenza del Comune, le conseguenze sul bilancio comunale sarebbero gravissime se non devastanti. La Giunta Comunale, riunitasi sotto la presidenza del Sindaco Gianni Papasso, assistita dal Segretario generale Angelo De Marco, ha deliberato di resistere in giudizio. Successivamente, con apposita determinazione, si procederà alla nomina in difesa del Comune di Cassano All’Ionio dell’Avvocato Oreste Morcavallo, per ragioni di professionalità e, anche per continuità, atteso che è già a conoscenza della vertenza in essere.

A fronte delle pretese economiche avanzate dalla Mancoop Soc. Coop non si può non evidenziare come i benefici siano stati pari a zero, nessuna opera realizzata, nessun rifacimento della rete idrica e fognante. Anzi, proprio per queste ultime è stato redatto apposito progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto: “Riqualificazione opere di urbanizzazione primaria del villaggio Marina di Sibari”. Il progetto, per un importo di 10 milioni di euro, serve a risolvere annose questioni e a far cambiare definitivamente il volto al villaggio. Sono in corso delle interlocuzioni con la Regione Calabria per trovare i fondi e, si spera, di dare inizio ai lavori nel più breve tempo possibile.