Il Console Onorario del Marocco in Calabria, avv. Domenico Naccari ha partecipato al congresso distrettuale del Rotary tenutosi a Vibo Valentia dal titolo “Il Rotary per il Futuro”.

Alla presenza delle più alte cariche rotariane tra cui il Governatore Franco Petrolo, che ha fatto gli onori di casa, del coordinatore distrettuale progetti agorà Gianfranco Saccomanno, dell’ Ambasciatore Plenipotenziario del Vietnam S.E. Duong Hai Hung, e dei presidenti dei club della Regione, il Console Naccari ha ricordato la solidarietà dimostrata dal Rotary in occasione del devastante terremoto che ha devastato lo scorso anno nella Regione di Marrakesh in Marocco.

Ha evidenziato la posizione strategica del Marocco essendo il Paese Nordafricano piu’ vicino geograficamente all’Europa (basti pensare dista soltanto 13 Km dalla costa Spagnola) ed il ruolo importante che può avere la Calabria nell’ ambito dei traffici commerciali.

Sul punto ha ricordato che in Marocco è presente Tanger Med che è tra i maggiori porti del Mediterraneo per movimentazione container ed è dotato nella zona retroportuale di un Free zone e rappresenta il punto d’incontro tra il “Mare Nostrum” e l’ Atlantico.

In Calabria viceversa è presente Gioia Tauro che rappresenta il primo porto italiano per traffico merci e l’ ottavo in Europa.

Ha fatto altresì presente che il Marocco, oltre che geograficamente è un paese molto vicino all’ Europa anche dal punto di vista della modernità, della democrazia, del rispetto dei diritti umani, della liberalizzazione, del progresso dell’ economia, della condizione della donna e del dialogo tra le religioni.

L’ auspicio, ha concluso Naccari, è che il distretto Rotary 2102, implementi i progetti di service tra la Calabria ed il Marocco tenedenti alla prevenzione e cura delle malattie, allo sviluppo economico, al dialogo interculturale ed interreligioso.