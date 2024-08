Su invito della Consigliera Comunale Anna De Gaio, è stato ricevuto a Castrovillari il Console Onorario del Regno del Marocco Avv. Domenico Naccari nell’ambito delle celebrazioni estive del Festival internazionale del Folklore, giunto alla sua 38ma edizione.

Ad accoglierlo il Sindaco della Città di Castrovillari, Avv. Domenico Lo Polito.

All’incontro hanno partecipato: la Prof.ssa Anna De Gaio, Presidente della Commissione regionale per l’eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna della Regione Calabria e Consigliere comunale Castrovillari, l’ Avv. Maurizio Condipodero,

Presidente del CONI Calabria, Antonio Notaro,

Direttore artistico dell’ estate internazionale del folklore ed alcune rappresentanze di associazioni operanti sul territorio.

Il sindaco ha evidenziato che a Castrovillari dimora una numerosa comunità di cittadini marocchini, gran parte della quale ormai con cittadinanza italiana. Il primo cittadino è stato messo al corrente dal console della creazione in Calabria dell’orchestra dei suoni e delle Parole del Mediterraneo; interessato al suddetto progetto, ha accolto favorevolmente la proposta del console nel vedere, al prossimo festival del folklore, anche una rappresentanza della musica marocchina.

Molti gli argomenti sviscerati: si è parlato di pari opportunità e quote rosa; il Console ha evidenziato come il Marocco adempia i suoi impegni per rispettare la convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. A dimostrazione di ciò ha ricordato il rispetto totale delle quote rosa sia in Parlamento che nelle Amministrazioni Comunali e Regionali.

Non solo diritti ma anche lo sport è stato trattato nel corso dell’incontro, in considerazione della presenza del presidente del CONI Regionale. Il Console Naccari ha ricordato che nel 2030 sono previsti i mondiali di calcio in Marocco e la nazione si sta preparando per accoglierli al meglio. Inoltre, sempre a proposito di calcio, ha menzionato la notizia recente dell’ingaggio da parte della Reggina Calcio del Calciatore italo Marocchino Mohamed Laaribi. L’incontro si è concluso sul palco del “l’ estate internazionale del folklore ” dove il Sindaco e il Console hanno salutato calorosamente tutte le persone accorse ad assistere al suggestivo spettacolo.