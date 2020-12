Non c’è pace per le casse del Consiglio Regionale chiuso, vengono assunti “baristi”, “commesse” e altre persone quasi nullafacenti per una “paghetta” di servizio.

Lo scandalo dei Co.co.co al Consiglio Regionale calabrese sta assumendo livelli quasi insostenibili per la “faccia tosta” dei vari consiglieri uscenti ed oramai quasi decaduti, a creare degli orticelli appositi per accaparrarsi dei voti alle prossime elezioni del 14 febbraio 2021. Sfruttando la loro posizione per favorire gli amici degli amici (anche di Taurianova).

Tra l’altro, vista l’emergenza pandemica non si comprende come andrebbero lavorare queste persone e quando soprattutto?

Noi non diciamo nulla in merito a eventuali Curriculum Vitae, ma ci teniamo a rendervi noti l’elenco delle persone che a vario titolo svolgono le funzioni di collaboratore o Co.co.co nei meandri del consiglio regionale calabrese. D’altronde uno dei più importanti politici italiani aveva affermato che la “politica è sangue e merda”!

