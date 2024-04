Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato in data odierna il Bilancio di previsione 2024-2026.

L’assise cittadina, riunitasi in seconda convocazione, ha avviato i lavori con gli interventi dell’assessore al Bilancio, Domenico Battaglia e del dirigente del Settore Finanze, Francesco Consiglio, i quali hanno illustrato gli aspetti tecnici del documento contabile. Dopo una breve interruzione in occasione della concomitante presenza in città del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, i lavori sono ripresi con gli interventi dei consiglieri di maggioranza ed opposizione e, infine, del Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Successivamente sono stati approvati all’unanimità tre ordini del giorno proposti dal gruppo della Lega. I primi due sono stati presentati dal consigliere Antonino Minicuci. Con il primo, i consiglieri leghisti hanno fatto riferimento al contributo sulla Tari previsto per alcune categorie di cittadini e previsto in Bilancio, per un importo totale pari a un milione di euro e una percentuale massima del 25% del tributo. Secondo i consiglieri firmatari dell’odg, «l’importo stabilito è molto basso, insufficiente per le persone in difficoltà». Per tale ragione, i consiglieri hanno invitato il sindaco e la giunta «a prevedere l’incremento della percentuale al 50% del tributo, raddoppiando l’importo disponibile, ove per gli introiti dei tributi e quelli dati dalla lotta all’evasione, dovessero essere in aumento rispetto a quelli previsti in bilancio». Con il secondo odg, invece, i consiglieri della Lega hanno chiesto di prevedere l’incremento dell’importo previsto per gli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, programma 1204, «ove gli introiti per i tributi quest’anno dovessero raggiungere un aumento significativo».

Il terzo ordine del giorno approvato all’unanimità, proposto sempre dal gruppo della Lega, è stato presentato dal capogruppo Giuseppe De Biasi. Con l’approvazione di tale odg l’importo dell’indennità di servizio esterno della Polizia Locale di Reggio Calabria è stato portato a dieci euro giornalieri, prevedendo l’importo di 12 euro allorquando il servizio venga svolto in turni notturni e/o festivi, «così come avviene in tutte le altre città capoluogo di Città metropolitana».

Si è proceduto, infine, alla votazione del Bilancio di previsione approvato dal Consiglio con 16 voti favorevoli e 11 contrari.