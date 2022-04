“La puntata di Linea Verde Life andata in onda ieri mette in mostra le tante bellezze del nostro territorio. Un prodotto televisivo ben fatto, equilibrato e scorrevole, capace di dare la giusta evidenza ad alcune eccellenze del nostro territorio che certamente meritano una vetrina nazionale e contribuiscono, attraverso il loro lavoro silenzioso e quotidiano, a rendere lustro al nome della nostra Città Metropolitana”. E’ quanto afferma in una nota il Consigliere delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria Filippo Quartuccio.

“Felici e soddisfatti dunque – ha aggiunto Quartuccio – che la redazione del programma abbia scelto Reggio Calabria come territorio cui dedicare un’intera puntata, puntando i riflettori sulle eccellenze culturali, sulle tradizioni e sulle tante bellezze naturalistiche che caratterizzano il nostro territorio, evidenziando lo spirito di tante persone che con passione e abnegazione operano ogni giorno producendo straordinari risultati nel contesto della Città Metropolitana. Un ringraziamento doveroso va agli autori e ai conduttori del programma, rimasti estasiati anche loro dalle tante bellezze del nostro territorio, e naturalmente a chi ha messo a disposizione le proprie competenze per far in modo che la nostra Città Metropolitana potesse essere raccontata nella maniera più consona”.

“Certamente – ha concluso Quartuccio – il viaggio non può considerarsi esaurito. Il nostro territorio può essere considerato un vero e proprio scrigno di tesori. Sono tante le eccellenze culturali, artistiche, naturalistiche, professionali, che ancora meritano di essere conosciute ed approfondite in un contesto nazionale ed internazionale. Ancor più in un anno importante come quello che stiamo vivendo, con il 50esimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. Il nostro lavoro, da istituzioni che intendono rappresentare al meglio le tante ricchezze del nostro territorio, promuovendole e mettendole in rete, sarà quello di valorizzare il meglio delle eccellenze presenti, in modo da rendere il nostro contesto territoriale sempre più attrattivo in chiave turistica e culturale”.