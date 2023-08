Il Consigliere comunale di Condofuri Giuseppe Foti aderisce ad Azione. Il giovane amministratore del comune jonico ha sposato il progetto politico del partito del leader Carlo Calenda, aderendo ufficialmente al partito. “Una decisione ponderata negli ultimi tempi – ha affermato Foti – che è il frutto di un dialogo avviato da lungo tempo con i rappresentanti regionali e locali del partito. A tal proposito ci tengo a ringraziare Santo Danilo Suraci, responsabile del partito per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Dirigente regionale e sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace ed il Commissario regionale e Senatore Marco Lombardo”.

L’adesione di Foti contribuisce a rinfoltire le fila del partito sul territorio metropolitano di Reggio Calabria ed in particolare nell’area jonica. “Sono convinto che insieme si possa portare avanti un ottimo lavoro – ha commentato ancora Foti – in Azione ho trovato tanti interlocutori credibili e dinamici, ma soprattutto persone innamorate del proprio territorio che hanno deciso di mettersi al servizio della propria comunità. E credo che sia questo il compito più nobile di un impegno politico ed amministrativo, mettersi a disposizione del territorio, contribuire attraverso le proprie competenze ad arricchirlo, a creare opportunità di sviluppo, in particolare per i giovani, per fare in modo che non siano più costretti ad andare altrove per realizzarsi. Ho individuato questi obiettivi nella proposta politica di Calenda e di Azione, condividendo un percorso di crescita con chi, fino ad oggi, ha operato nel partito nel nostro contesto territoriale, costruendo un polo di interesse molto attrattivo, al quale stanno aderendo tanti amministratori fortemente rappresentativi del nostro territorio”.