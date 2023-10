La giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per la rigenerazione del campo sportivo di Taurianova dell’importo di 1.000.000,00 di euro.

La predisposizione dell’elaborato curato dall’Ufficio tecnico comunale rappresenta un’accelerazione verso i necessari interventi nella storica struttura sportiva cittadina, programmati dall’amministrazione comunale che ha voluto puntare al rilancio dello stadio “Tony Battaglia” grazie ai finanziamenti richiesti dal “Fondo Sport e Periferie 2023”.

Quest’ultima scelta fatta, di puntare sulla riqualificazione dell’impianto di via Giacomo Matteotti partecipando ad un bando nazionale – in una procedura che consente a tutti gli enti locali di poter richiedere queste risorse per un solo obiettivo – conferma la volontà di andare incontro alle esigenze più volte espresse dal movimento calcistico cittadino, che spesso si è trovato a fare i conti con un immobile comunale sottoposto all’usura del tempo, con un deficit di programmazione e con scarsissime risorse messe a disposizione dal Comune.

«Abbiamo voluto invertire la rotta rispetto alla fruizione del campo sportivo – commenta il sindaco Roy Biasi – prevedendo un intervento complessivo sulla struttura che, se finanziato, restituirà decoro all’immobile. Vogliamo mettere i taurianovesi nelle condizioni di ritrovare l’orgoglio di vivere gli appuntamenti con il calcio, in una struttura sempre più efficiente, le società sportive che puntano all’aggregazione sociale, i giovani che scelgono le nostre squadre e i tifosi che hanno il diritto di godere di spazi sempre più in armonia con l’importanza del ruolo che Taurianova ha nel comprensorio della Piana di Gioia Tauro, nel calcio e non solo».

La ristrutturazione pianificata, che il Comune è pronta a finanziare per il 30% con fondi propri, consentirebbe anche l’adeguamento alle norme vigenti in materia di impiantistica sportiva, in modo da scongiurare i rischi di una mancata omologazione che potrebbe significare il declino del calcio cittadino.

«Non a caso – prosegue il sindaco Biasi – ho incaricato il delegato allo Sport, Raffaele Scarfò, e l’assessore alle Politiche giovanili Maria Fedele di attivare un collegamento diretto tra il Comune e le realtà calcistiche cittadine, che devono essere messe nelle condizioni di programmare con tutta tranquillità la loro attività, in uno stadio reso sempre più sicuro e fruibile. Il progetto approvato ci consente ora di guardare con fiducia alla fase di partecipazione al bando, convinti cioè che Taurianova abbia numeri, idee e requisiti per poter rientrare nel novero delle realtà premiate».

Nel disegno amministrativo ottimale portato avanti dalla giunta, infine, rientra l’impegno anche per adeguare e riaprire lo stadio comunale di San Martino. In questo senso sarà disposta una ispezione sulla tribuna, con eventuale esecuzione di carotaggi finalizzati alla verifica della staticità della struttura e conseguente ottenimento del collaudo statico della stessa, azione preliminare alla pianificazione degli interventi che si rendono necessari per ridare alla città un impianto degno e per troppo tempo negato.