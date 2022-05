Il Comune di Molochio nei mesi scorsi ha aderito al progetto “Piazza Wifi Italia” promosso dal Ministero Dello Sviluppo Economico e affidato ad Infratel Italia . L’ azione ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi gratuitamente ad una rete wifi libera.

Lo sviluppo dell’ iniziativa nel Comune di Molochio parte da una intuizione del dott. Minniti sapientemente portata avanti dall’ ufficio per la transizione digitale coadiuvato dall’ ufficio tecnico.

Questa Amministrazione ha subito sposato l’ idea progettuale facendo quanto necessario per raggiungere il risultato ed individuando 6 punti di connessione distribuiti: 3 nell’ area urbana e altri 3 nel Villaggio Trepitò. Da qualche giorno le tre postazioni presenti nell’ abitato cittadino (zona campetti, piazze mons. Quattrone /Vittorio Emanuele III, piazza Monumento) sono in funzione e a brevissimo saranno operative anche quelle previste nel Villaggio Trepitò (prime fra tutte quelle della zona piazzetta e laghetto) . “Le zone di Wifi free zone installate nel villaggio montano rappresentano motivo di vanto perché, in linea con il programma elettorale, rappresentano l’ inizio della creazione delle infrastrutture tecnologiche necessarie per il miglioramento della qualità dei servizi del Villaggio Trepitò. Internet in montagna sembrava una chimera ma adesso sta diventando realtà “. “Con l’ auspicio di incrementare sempre più la qualità dei servizi tecnologici questa amministrazione è orgogliosa di questo risultato maturato mediante un lavoro di squadra messo in campo dalla parte amministrativa e da quella politica.

Un altro piccolo passo è stato fatto tanti altri dovranno venire ma la strada da seguire è stata ben individuata e tracciata”.