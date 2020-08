Il comune di Melito Porto Salvo ha accolto l’istanza di Asnali (Associazione nazionale autonoma liberi imprenditori) e prorogato il bando pubblico per l’assegnazione in concessione di posteggi nel mercato settimanale. Lo scorso 11 agosto, l’Associazione, diretta in Calabria da Rosario Antipasqua, aveva chiesto al Comune una proroga di 15 giorni del suddetto bando, al fine di dare la possibilità agli operatori di poter formulare le pratiche attinenti alla partecipazione allo stesso bando, visto che il termine ultimo per la presentazione delle domande era stato fissato per il 2 settembre, a ridosso delle ferie estive e per quella data, molti studi di commercialisti sono ancora chiusi. Ritenendo la richiesta di Asnali meritevole di accoglimento, il Comune ha così prorogato fino al 17 settembre la data per la presentazione delle domande. Nello specifico il bando prevede l’assegnazione di 91 posteggi complessivi, di cui 80 sul viale della Libertà e 11 nel parcheggio del cimitero Lembo. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal neo direttore regionale Antipasqua, che ha voluto ringraziare il responsabile dell’Ufficio Patrimonio Pianificazione e Suap, Arch. Vincenzo Manti, per la disponibilità dimostrata ed il commissario Prefettizzio, Vice Prefetto , Dott.ssa. Anna Aurora Colosimo, che si è sempre dimostrata sensibile ed attenta alle problematiche dei commercianti