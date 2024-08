Il Comune di Cittanova intende realizzare il Piano Strutturale Comunale nel quadro di un percorso partecipato, aperto all’ascolto e alla condivisione di orizzonti progettuali e strategici. Un indirizzo che dovrà tradursi, già nel prossimo futuro, in politiche urbane e territoriali in grado di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittanovesi.

Il “laboratorio stabile” proposto dall’Ente, anche grazie all’uso di tecnologie e strumenti diversificati, si muoverà a partire dall’ascolto diretto dei cittadini e dei tavoli tematici, promuovendo così la raccolta delle istanze del territorio.

Un metodo innovativo e virtuoso per pensare lo sviluppo locale, che darà inizio a una discussione animata da amministratori, uffici comunali, tecnici ed esperti, associazioni, operatori economici e cittadini.

Per il Comune di Cittanova è l’occasione per mettere in atto una pianificazione che possa guardare almeno fino al 2050.

Per questi motivi, si invita la Cittadinanza al primo incontro di avvio del laboratorio stabile di partecipazione per il PSC di Cittanova che avrà luogo venerdì 9 agosto 2024 in Piazza Calvario a partire dalle ore 17:30.