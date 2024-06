Il Comune di Cittanova ha dato nuovo impulso al percorso di gestione e contrasto del fenomeno del randagismo sul territorio. Nella mattinata odierna, il Settore Vigilanza dell’Ente ha comunicato all’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria la presenza di “cani randagi e vaganti” nel perimetro di competenza municipale e, contestualmente, ha fatto richiesta dell’autorizzazione per la cattura degli stessi animali al fine di tutelare l’incolumità pubblica.

Un’azione che ha trovato la giusta continuità nella stipula di una formale convenzione con un canile privato per il ricovero e la cura dei cani catturati.

Il percorso burocratico per l’affidamento del servizio è stato effettuato tramite procedura negoziata sulla piattaforma del MEPA.

Nella giornata odierna, il percorso di cattura e affidamento ha riguardato alcuni cani randagi presenti nelle adiacenze dell’ex Ospedale e di Parco “Gagliardi”.

Chiaro, in questo senso, l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale per la gestione della problematica.

«Il fenomeno del randagismo va governato e contrastato con azioni concrete ed efficaci – hanno sottolineato in una dichiarazione congiunta il Sindaco avv. Domenico Antico e l’Assessore con delega ai Diritti degli Animali dott.ssa Patrizia Iamundo -. Molti cittadini, a più riprese, hanno segnalato pubblicamente l’annosa problematica e questa Amministrazione, al di là delle contingenze attuali, è già al lavoro per programmare un piano di contrasto del fenomeno in piena sinergia con l’ASP e con gli Enti di governo del territorio».