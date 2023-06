Il Comune di Cittanova si prepara a conferire la cittadinanza onoraria a Claudio Gubitosi. Venerdì 16 giugno, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi della Scuola di Recitazione della Calabria, il Sindaco Francesco Cosentino formalizzerà il riconoscimento all’ideatore e fondatore del Giffoni Film Festival, rinnovando il rapporto di stima profonda e di straordinaria riconoscenza verso uno degli imprenditori culturali italiani più influenti e autorevoli sul palcoscenico mondiale.

«Su proposta del Sindaco e dell’Amministrazione tutta – ha sottolineato Cosentino – il Consiglio comunale ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria al dottor Claudio Gubitosi, personalità tra le più importanti nel campo della cultura, della formazione e della comunicazione nel nostro Paese. Il Giffoni, sua idea visionaria e vincente, ha ridisegnato i confini delle opportunità per i territori del Sud Italia, fuori dal perimetro della rassegnazione e degli schemi precostituiti sul Meridione. Un esempio di impegno qualificato, di perseveranza e competenza che ha fatto scuola e dato lustro e che, nel corso di alcuni decenni, ha consentito al Film Festival di investire su migliaia di giovani di ogni parte del mondo, portando nel piccolo paese campano star del jet set mondiale e rappresentati delle Istituzioni. Un successo planetario che la Comunità di Cittanova, in questi ultimi anni, ha potuto conoscere da vicino grazie al rapporto di collaborazione avviato proprio con il Giffoni nel solco del dialogo quotidiano con la SRC. Il contributo eccezionale fornito da Gubitosi alla Scuola di Recitazione della Calabria, i tanti progetti avviati per la crescita di questo presidio di formazione e socializzazione, la vicinanza umana, intellettuale e professionale al paese hanno convinto gli amministratori a riconoscergli la cittadinanza onoraria. Un dono altissimo che interpreta il sentire dell’intera Comunità cittadina e che intende ribadire i valori di amicizia, stima sincera e riconoscenza di Cittanova verso il dottor Claudio Gubitosi».

«Il mio primo sentimento – ha spiegato il fondatore e direttore di Giffoni, Claudio Gubitosi – è di ringraziare il Consiglio Comunale di Cittanova, la Giunta e il Sindaco Francesco Cosentino, che ha proposto la mia nomina a cittadino onorario di questa bella comunità alla quale sono affezionato. Aggiungo anche il mio saluto devoto a tutti i cittadini, spero di poter contribuire, ancora di più, allo sviluppo culturale e sociale di questo territorio. Mi ritrovo all’improvviso ad essere anche cittadino calabrese, una delle regioni che di più amo, alla quale rivolgo sempre gli auspici per essere forte nel contesto italiano ed europeo. Ne ha tutti i meriti, le capacità e l’identità. Ho scritto stamattina al Presidente della Regione, l’Onorevole Roberto Occhiuto, con il quale ho voluto condividere questa mia gioia. Accetto la cittadinanza con spirito di servizio, ma lieto che fino ad oggi la presenza di Giffoni sia stata fonte di ispirazione e di sostegno per la Scuola di Recitazione della Calabria, guidata e diretta dall’amico Walter Cordopatri. Una scommessa vinta, un obiettivo tra i tanti raggiunti. Non ci stancheremo di continuare a mettere al centro la cultura, come volano di sviluppo per l’economia sociale e reale. Un abbraccio a tutti i concittadini di Cittanova».