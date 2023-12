Il Comune di Cassano destinerà 33.000 euro al potenziamento degli impianti di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. Lo ha deciso la Giunta Comunale con apposito atto emanato su proposta del Sindaco Giovanni Papasso.

La misura si è resa necessaria poiché l’Ente sibarita intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio comunale. A tal fine è si reso necessario ampliare il sistema di videosorveglianza esistente e avvalersi delle specifiche risorse previste, ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza, dal decreto legge numero 14 del 20 febbraio 2017 convertito con modificazioni dalla legge numero 48 del 18 aprile 2017.

Per l’acquisto dei nuovi impianti, infatti, sarà stipulato un Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana tra il Signor Prefetto di Cosenza, S.E. Vittoria Ciaramella, e il Sindaco del Comune di Cassano all’Ionio, Giovanni Papasso. Il progetto esecutivo, redatto dal geometra Pasquale Chidichimo dell’Area III Lavori Pubblici diretta dall’ingegnere Luigi Serra Cassano, prevede un importo complessivo di 32.642,01 € a carico del finanziamento ministeriale sopra indicato.

«Con l’installazione di queste nuove telecamere – ha spiegato il sindaco Papasso – andiamo a implementare il corposo sistema già presente sul territorio e che monitora costantemente tutti i centri urbani. Certo è che nei mesi scorsi è emersa la necessità di aumentare gli occhi elettronici presenti sul nostro territorio e, come avevo anticipato nei giorni scorsi a proposito di una serie di atti vandalici avvenuti a Sibari, avremmo potenziato l’impianto per dare più sicurezza ai cittadini. Così, con questo atto di giunta, passiamo dalle parole ai fatti».