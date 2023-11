In relazione agli articoli apparsi sui media, in questi giorni e relativi agli indicatori di Agenas che bocciano l’Annunziata, interviene il Commissario Straordinario , Vitaliano De Salazar evidenziando che i dati, sui quali si basa la rilevazione Agenas, sono del 2022.

Il crollo della produzione di 20 milioni annui circa, verificatosi nel triennio 2020/2022 è riferito al periodo in cui l’Annunziata ha garantito l’assistenza e i ricoveri da emergenza Covid, dell’intera provincia. La diminuita produzione ha causato, di conseguenza, la riduzione, nel triennio, di complessivi 60 milioni di euro di finanziamento, da parte della Regione, determinando notevoli difficoltà finanziarie.

“La situazione è già migliorata molto – dichiara De Salazar – il 2023 segnerà un cambio di passo, non sulle chiacchiere ma su dati che, a breve, verranno pubblicati”.

“L’analisi si riferisce a dati che l’attuale direzione ha ereditato. Ed è ovvio che il nuovo corso – prosegue il Commissario Straordinario – debba prevedere un tempo di efficientamento nel triennio 2023/2025. Questo è il mandato che mi è stato assegnato e questo avverrà. I professionisti dell’Annunziata hanno compreso l’importanza di questa sfida e l’hanno accolta con orgoglio e grande responsabilità”.