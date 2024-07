Si è svolta ieri, venerdì 5 Luglio a Firenze, presso il Circolo Unificato Esercito, la

premiazione del settimo premio OSF (OCEAN SEA FUNDATION) – GREEN AWARD.

L’evento, presieduto da Simone Orlandini, con la direzione artistica di Giovanni Battaglia e

presentato dall’attrice Ludovica Cutuli, ha visto la partecipazione della sindaca di Firenze

Sara Funero, del presidente della regione Toscana Eugenio Giani, del direttore generale

Confindustria e Cisambiente Lucia Leonessi, del Questore di Firenze Maurizio Auriemma, e

del Generale di brigata in riserva, il Prof. Emilio Errigo, attualmente Commissario

Straordinario Delegato alla bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone –

Cassano – Cerchiara di Calabria.

Il premio, frutto della collaborazione tra l’International Police Association (IPA) Delegazione

Toscana e l’Ocean Sea Foundation (OSF), è orientato a riconoscere e celebrare gli sforzi e i

successi nel campo della tutela ambientale e della promozione della salute pubblica e mira

a evidenziare e celebrare quelle azioni volte alla preservazione delle risorse naturali, alla

riduzione dell’impatto antropico sull’ambiente e al miglioramento della qualità della vita

attraverso iniziative sanitarie innovative.

Il Premio OSF non è solo un riconoscimento degli sforzi eccezionali nel campo della

protezione ambientale e della promozione della salute, ma anche un’occasione per

stimolare un dialogo costruttivo su come costruire un futuro più sostenibile. Attraverso

questa celebrazione, si mira ad ispirare azioni positive e a promuovere una cultura di

rispetto e cura per il nostro pianeta.

Premiato per il suo impegno e per la sua onorata carriera professionale, legata ai valori

della moralità e dell’impegno nella difesa dell’ambiente e dei cittadini, il Generale Errigo è

attualmente impegnato nella difficile bonifica della città di Crotone, ancora alle prese, da

più di trent’anni, con l’inquinamento postindustriale che ha contaminato con metalli pesanti e radioattivi il territorio e provocato l’aumento della incidenza tumorale nell’area.

Questo prestigioso premio è, insieme a quelli già ricevuti negli scorsi anni, la riprova che il

costante impegno per la difesa dei valori costituzionali dell’ambiente e della salute, sono i

capisaldi dell’azione commissariale; poter ridare la speranza ai cittadini crotonesi e al

contempo, rilanciare la città e la sua provincia come emergente forza economica

sostenibile per un futuro di crescita e benessere.