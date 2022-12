Il Comitato giovani cristinesi chiama, Santa Cristina risponde . Altro successo per i ragazzi di Santa Cristina d Aspromonte, che dopo la sagra della castagna , hanno fatto in si che in piazza Vittorio Emanuele dopo tanti anni si svolgessero i mercatini natalizi, dove si potevano acquistare dai vari prodotti locali dell’azienda agricola Zumbè , ai dolci tipici natalizi della pasticceria Fontana Vecchia , all ‘ olio genuino di Currao , e ai tanti lavori fatto a mano di Carboni , Monaco e Preteroti. Nonostante il piccolo borgo Aspromontano conta poco più di 400 abitanti, questi giovani, con presidente Giuseppe Garibaldi, riescono a coinvolgere sempre tutta la popolazione locale e avendo sempre un maggiore riscontro. La serata è stata allietata dal cantautore Mimmo D’Agostino che con la sua musica ha rallegrato tutta la piazza .