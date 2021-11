Il 24 e 25 novembre Il camper della salute del Lions club International Fondation ha fatto tappa a Polistena per concludere la tre giorni organizzata dai Lions Clubs della zona 27, lo Screening gratuito del DIABETE. Il Lions Club Polistena Brutium, presidente dott Alessandro Cannata’, ha scelto Piazza della Repubblica ed il Viale della Rivoluzione d’ottobre per l’iniziativa, magistralmente curata dalla Responsabile per la Calabria di AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete) dott.ssa Denise Valente Ortale. La campagna di prevenzione si colloca all’interno di un progetto di sensibilizzazione ed informazione che ha lo scopo di individuare i segni che anticipano una patologia, il diabete, che, se diagnosticato tardivamente, può provocare importanti danni e complicanze.