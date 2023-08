Ci tengo a ringraziare tutti gli iscritti per avermi rinnovato come delegato provinciale di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone.

Voglio complimentarmi e ringraziare tutto il consiglio nazionale dell INRL per il grande lavoro che si sta svolgendo sia in termini di rappresentanza e formazione in materia di revisione legale.

Sono Daniele Sirianni dottore commercialista e revisore legale, dopo il mio percorso di studi universitario, sono entrato a far parte di una delle primarie società di revisione che mi ha permesso di affinare le mie competenze in materia di revisione legale.

L’obiettivo a seguito della delega ricevuta è quello di far conoscere la mission dell’Istituto Nazionale Revisori Legali che vede al centro noi revisori, coinvolgendo tutti gli scritti dell’area di riferimento e non solo in merito a quelli che possono essere eventi istituzionali che coinvolgono ordini professionali, Università, associazioni di categoria ecc.

Oggi più che mai il ruolo del revisore è sempre più protagonista con l’introduzione del nuovo Codice sulla crisi di impresa e la parte inerente gli assetti organizzativi, pertanto riconoscendo l’importanza del nostro ruolo e professione, uniremo tutte le nostre forze per sensibilizzare e formare professionisti ed imprese per far si che tutto questo possa essere un’opportunità per il nostro contesto economico e professionale.