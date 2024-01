Il Cittanova Calcio comunica di aver raggiunto, l’accordo formale con la punta centrale Dante Mossolini Becci

Il Cittanova Calcio comunica di aver raggiunto, nella giornata di oggi, l’accordo formale con la punta centrale Dante Mossolini Becci .

Un rinforzo per il reparto offensivo giallorosso, dopo la partenza di Blas Dante Tapparello tornato al Ilvamaddalena in Eccellenza Sarda.

Dante Mossolini Becci, classe ’2002, è una punta centrale molto duttile proveniente dal Virtus Matino ( Eccellenza Pugliese) con quattro realizzazioni all’attivo. Cresciuto calcisticamente in Argentina con l’All Boys Buenos Aires Under 20, approda in Italia a solo diciannove anni nella stagione 2021-2022 iniziando la stagione al Città di Viagrande ( Eccellenza Sicilia) per poi passare alla Gioiese in Promozione. In riva al Petrace non riesce ad esordire in prima squadra a causa anche di un infortunio , quindi si trasferisce in Puglia al Veglie sempre in promozione nella parte finale della stagione siglando quattro reti. Sempre in puglia nel 2022-2023 inizia al Novoli in Eccellenza per poi a dicembre passare al Galatina in prima categoria realizzando anche dieci reti e contribuendo al salto di categoria. Un rinforzo importante per lo scacchiere di mister Nocera in linea con gli obiettivi della campagna di rafforzamento varata dalla Società e dal direttore sportivo Gianni Condemi.