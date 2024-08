Di CLEMENTE CORVO

Il circolo di Fratelli d’Italia di Gioia Tauro riparte dalla nuova campagna di tesseramento, che sta registrando particolare interesse con diverse nuove richieste di adesioni. È un importante segnale di una crescente attenzione, della condivisione dei valori e delle proposte del partito e dell’azione efficace della nostra leader Giorgia Meloni.

Il circolo di Fratelli d’Italia di Gioia Tauro si prepara dunque ad affrontare nuove sfide con una squadra sempre più numerosa e qualificata, pronta a fare la differenza nel panorama politico locale. La campagna di tesseramento continua, con l’obiettivo di coinvolgere un numero crescente di persone che condividono gli ideali del partito e desiderano partecipare attivamente alla vita politica gioiese.

Tra le nuove adesioni, spicca quella del neo consigliere Salvatore Larosa. Il suo ingresso nel partito rappresenta una notizia di rilievo, destinata a influenzare positivamente l’attività politica locale. Larosa, noto per il suo impegno civico e la sua competenza amministrativa, porta con sé un bagaglio di esperienza che arricchirà ulteriormente il dibattito all’interno del partito.

Caterina Gagliostro, presidente del locale Circolo, ha espresso grande soddisfazione per l’andamento del tesseramento, sottolineando come l’arrivo di nuovi membri, e in particolare di figure di spicco come Larosa, sia il frutto di un lavoro costante e di una proposta politica chiara e coerente. “La crescita del nostro gruppo – ha dichiarato Gagliostro – è la dimostrazione che Fratelli d’Italia rappresenta un punto di riferimento solido per chi crede nei valori della destra conservatrice e vuole contribuire attivamente al benessere della nostra comunità”.

Anche Francesca Frachea, membro del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il buon andamento della campagna di tesseramento. “L’entusiasmo e la partecipazione che stiamo riscontrando sono di buon auspicio per il futuro” ha commentato Frachea. “L’adesione di Salvatore Larosa è un segnale forte della fiducia che sempre più persone ripongono nel nostro progetto politico. Sono certa che, con il contributo di tutti, potremo raggiungere importanti traguardi”.