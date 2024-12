Il Circo Orfei a Taurianova: un evento di successo grazie all’Amministrazione Comunale

TAURIANOVA – Grande successo ieri per l’evento organizzato dal Circo Amedeo Orfei, che ha accolto con calore e generosità le persone in condizioni di disabilità delle associazioni locali. Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale e supportata con entusiasmo dalla direzione del circo, che ha regalato momenti di gioia e condivisione in un’atmosfera festosa e inclusiva.

L’evento ha riscosso un ampio consenso, registrando la partecipazione attiva di numerosi cittadini e rappresentanti delle associazioni coinvolte, che hanno espresso apprezzamento sia per lo spettacolo offerto sia per lo spirito di collaborazione dimostrato.

In questa occasione, la direzione del Circo Orfei ha voluto cogliere l’opportunità per chiarire quanto riportato in un precedente comunicato stampa, sottolineando che non era assolutamente nelle intenzioni esprimere lamentele nei confronti dell’amministrazione comunale.

“C’è stato un fraintendimento – spiegano dalla direzione del circo – derivato da una comunicazione forse non abbastanza chiara, ma che è stato prontamente risolto grazie a un dialogo aperto e collaborativo con l’amministrazione comunale di Taurianova.”

La direzione ha inoltre precisato che gli accordi presi con l’amministrazione sono stati rispettati per quanto di sua competenza. Per quanto riguarda la pulizia dell’area antistante il campo sportivo, si è trattato semplicemente di un ritardo dovuto al maltempo. L’amministrazione, appena le condizioni climatiche lo hanno permesso, ha provveduto tempestivamente a ripristinare l’ordine e la pulizia necessari per garantire il miglior decoro possibile.

Anche in merito alla mancata organizzazione del veglione di Capodanno, è stato chiarito che si trattava di un’iniziativa proposta da soggetti privati e non dall’amministrazione comunale, la quale ha invece sempre dimostrato massima disponibilità e collaborazione nel sostenere il circo durante il suo soggiorno in città.

“Ci teniamo a ribadire – hanno dichiarato i responsabili del circo – che abbiamo trovato nell’amministrazione comunale un interlocutore disponibile e attento alle esigenze del nostro evento. È grazie a questo spirito di collaborazione che abbiamo potuto portare avanti con serenità e successo tutte le attività previste, compreso il patrocinio gratuito e il supporto organizzativo ricevuto.”

Con un messaggio di fiducia e collaborazione per il futuro la direzione del Circo Orfei ha voluto rinnovare i propri ringraziamenti all’amministrazione comunale e a tutta la comunità di Taurianova per l’accoglienza ricevuta e per il sostegno dimostrato.

“Siamo felici di aver contribuito a rendere speciali queste festività natalizie e siamo certi che questo sia solo l’inizio di una collaborazione proficua per il futuro, nell’interesse della cultura, dello spettacolo e del benessere della comunità.”

Il Circo Orfei continuerà ad accogliere il pubblico con i suoi spettacoli fino al 12 gennaio, invitando cittadini e famiglie a partecipare numerosi e a condividere la magia e la meraviglia di uno spettacolo che celebra la gioia e l’unione.