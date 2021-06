C’è stato un errore nel documento in quanto si era paventato che sia il Centro Dialisi di Palmi che di Taurianova, chiudessero. Ma non è così, anzi restano aperti e funzionanti.

Ci sono stati come scrivono del documento degli “errori materiali”.

Di seguito la lettera del commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria al dirigente del dipartimento salute di Catanzaro.