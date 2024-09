Buongiorno caro Luigi. Come ogni giorno leggo il giornale. Oggi ho letto l’articolo e la lettera dell’Avv. Demarco ( mi piacerebbe incontrarlo). Io personalmente sono vittima di un sistema ammalato con un cancro direi incurabile. Non mi hanno pignorato il conto ma forse hanno fatto peggio. Nel 2018 mi accorgo che la ASP di RC emetteva un CU sbagliato per cui proponevo con PEC la correzione e informavo, sempre con PEC, la GdF e l’agenzia delle entrate quindi procedevo a pagare le mie tasse. Arriva un controllo proprio per il 2018 e fornisco spiegazioni in merito e una impiegata della A. Entrate in una missiva riconosce l’errore della Asp ma scrive non può fare nulla. Nel 2024 arrivano per PEC cartelle del tenore devi pagare devi devi sempre per lo stesso motivo insomma mi hanno messo il fermo amministrativo all’auto io da due mesi non vado a lavorare perché NON MI HANNO AUTORIZZATO DA CASA A LAVORO con ricorso avvocato.

Comunque è ti faccio ridere l’errore in questione era che è come ben sai chi è dipendente sulla busta paga gli viene trattenuta l’addizionale comunale e regionale e ASP per errore materiale ha inserito quella del 2018 nel 2017 (quindi pagata due volte nello stesso anno). Le trattenute sono visibili sulle buste paga. Domanda visto che sto pagando con rateizzazione i MIEI soldi trattenuti sulla busta paga dove sono? Nessuno se ne frega W L’ITALIA.

PS; me ne starò a casa sul divano altri due mesi.