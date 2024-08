Il cartellone “E…stiAmo a Terranova” si prepara ad entrare nel vivo. La programmazione estiva messa in campo dall’Amministrazione Comunale di Terranova Sappo Minulio, guidata dal sindaco avv. Ettore Tigani, si sta confermando una straordinaria occasione di promozione della città e dell’intero territorio, nel segno della cultura, dell’aggregazione sociale e della valorizzazione delle eccellenze e delle tradizioni locali.

«Abbiamo lavorato ad una programmazione di qualità, capace di guardare con fiducia alle esigenze del territorio e alla voglia di partecipazione della Comunità – ha spiegato il Sindaco avv. Ettore Tigani -. Le occasioni per vivere Terranova sono state e saranno numerose. Dopo un mese di luglio intenso e dedicato a tante attività formative e sociali, il mese di agosto promette grandi momenti di promozione e richiamo turistico. Il centro di Terranova e il borgo di Scroforio saranno cartolina prestigiosa della Calabria più autentica, anche grazie al prezioso contributo dell’associazionismo locale».

Tra le iniziative in programma per i prossimi giorni: il 9 agosto lo Show Cooking “Pruna di Frati di Terranova” alle ore 19,00 in piazza XXIV Maggio; il 10 agosto la Sagra del Maiale alle ore 18,00 in piazza della Repubblica a Scroforio a cura dell’Associazione Amici di Scroforio; il 13 agosto la Sagra della Melanzana alle ore 19,00 in piazza XXIV Maggio a cura della Pro Loco; il 18 agosto Concerto dell’Orchestra di Fiati di Laureana di Borrello alle ore 21,00 in largo Trinità; il 20 agosto la Festa degli Anziani con musica live alle ore 18,30 in piazza Monsignor Barreca; il 24 agosto presentazione del libro “L’atomo inquieto” di Mimmo Gangemi alle ore 21,00 presso il Palazzo della Storia, dell’Arte e della Cultura; il 30 agosto AperiAvis alle 18,30 in piazza XXIV Maggio.

E poi ancora sport con il Primo Memorial “Totò Votano”, il torneo di calciobalilla e il torneo di bocce. Tante occasioni per conoscere Terranova, la sua storia straordinaria e le sue enormi potenzialità.