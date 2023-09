La Asd Gioiese 1918 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Raffaele Maresca.

Nato a Vico Equense il 14 dicembre 2002, è un centrocampista mancino cresciuto nelle giovanili di Reggiana, Avellino, Benevento, Bologna e Cosenza.

Tra i grandi, vanta 2 presenze in Coppa Italia con il Cosenza.

In Serie D ha già vestito le casacche di Sorrento, Casertana e Livorno, collezionando molte presenze.

La Società porge il benvenuto a Raffaele nella famiglia Gioiese, augurandogli le migliori fortune.