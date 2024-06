I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno effettuato una vasta operazione in Sicilia, Calabria, in altre località del territorio nazionale e all’estero, con l’esecuzione di misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 112 persone (85 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 27 della custodia agli arresti domiciliari, di cui 3 a cura del Nucleo Investigativo Regionale Sicilia della Polizia Penitenziaria), ritenute coinvolte – a vario titolo – nei reati di associazione finalizzata alla detenzione, traffico, coltivazione e cessione di stupefacenti, nonché per autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, porto abusivo ed alterazione di armi, estorsione e altri reati. I provvedimenti restrittivi scaturiscono dagli esiti di tre distinte indagini, condotte dai Carabinieri delle Compagnie di Messina Sud e di Barcellona Pozzo di Gotto, tutte sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che hanno contemporaneamente disarticolato più organizzazioni criminali attive nel narcotraffico, nella città di Messina, nel Barcellonese e nelle aree nebroidea e tirrenica della provincia con collegamenti con strutture criminali calabresi e soggetti attivi anche in Campania, Lombardia e all’estero.

Sequestrati beni per un valore di 4 milioni di euro.

Le indagini hanno permesso di risalire ai canali di approvvigionamento della droga: con la Calabria per la cocaina; province di Napoli e Milano e la Spagna per l’hashish; e i Paesi Bassi per lo spice, cannabinoide sintetico con effetto psicotropo estremamente dannoso per la salute.

Dalle indagini emerge anche la presenza di un’organizzazione criminale, con basi operative a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo dedita al traffico di ingenti quantitativi di droga sintetica denominata spice, nonché di cocaina e marijuana. In particolare, il gruppo criminale avrebbe importato lo spice dal mercato olandese tramite siti web riguardanti, apparentemente, il commercio di prodotti leciti, generando un volume d’affari di circa 50.000 euro al mese.

Sono emerse anche le forti pressioni, esercitate dagli affiliati nei confronti di alcuni spacciatori, loro acquirenti, per costringerli a onorare i debiti di droga assunti nei confronti della consorteria. Dagli accertamenti condotti, anche questa organizzazione criminale avrebbe avuto la disponibilità di armi e la sua forza criminale sarebbe emersa dalla circostanza di essere in grado di operare nel narcotraffico, senza subire interferenze da parte di sodalizi concorrenti del territorio di Barcellona Pozzo di Gotto.

Tutti i nomi dei soggetti coinvolti

In carcere:

Anzalone Giuseppe, 23-8-1986, Messina

Arrigo Alex , 23-10-1993, Messina

Astone Antonio , 12-01-1987, Messina

Astone Luca Michael Gabriel, 5-09-2000, Bentivoglio (BO)

Astuto Giuseppe , 4-8-1992, Messina

Bellamacina Giuseppe , 2-10-1972, Messina

Bellantoni Fabio , 9-2-1981, Messina

Calderone Danilo Lorenzo , 8-8-1999, Messina

Cananzi Gioacchino , 27-8-1975, di Rosarno

Cannistrà Giovanni, 29-7-1981, Fiumedinisi

Caporlingua Claudio, 24-8-1989, Messina

Centorrino Andrea, 9-5-1997, Messina

Conti Angelo, 15-7-1990, Messina

Conti Gennaro Carmelo, 4-6-1987, Messina

Costa Salvatore, 20-9-1971, Messina

Costanzo Zammataro Giuseppe, 29-5-1977, Tortorici

Cuscinà Giovambattista, 21-6-1979, Messina

Demarco Valentina, 3-5-1992, Messina

Di Bella Simone, 16-6-1985, Messina

Falcone Antonino, 21-3-1973, Messina

Galati Massaro Sebastiano, 31-5-1971, Tortorici

Gangemi Giuseppe, 23-10-1989, Messina

Giorgi Bruno , 15-5-1995, Locri

Grasso Paolo, 22-03-1990, Messina

Lo Cascio Giuseppe, 26-2-1986, Messina

Maressa Giuseppe, 15-12-1960, Messina

Mastrolembo Barnà Antonino, 13-01-1967, Brolo

Messina Filippo, 25-11-1972, Messina

Milanese Domenico, 4-8-1977, Messina

Minutoli Grazia, 4-9-1962, nata a Laureana di Borbello

Muni Vincenzo, 8-1-1982, Messina

Nunnari Marcello, 20-11-1987, Messina

Pennino Gaetano, 21-10-1985, Messina

Rizzo Giovanni, 3-12-1987, Messina

Scirone Antonino, 6-8-1994, Messina

Settimo Antonino, 26-12-1986, Messina

Settimo Paolo, 3-11-1983, Messina

Spadaro Francesco, 8-1-1979, Messina

Strangio Antonino, 16-07-1982, Locri

Taib Achraf, 14-4-1990, Marocco

Torrini Gianluca, 20-11-1985, Messina

Vento Gianluca, 3-7-1997, Messina

Benenati Filippo, Barcellona, 4.11.91

Biondo Salvatore, Cernusco sul Naviglio, 10.11.1976

Cacace Gabriele, Lipari, 27.12.1991

Calabrese Giuseppe Francesco, Barcellona, 4.10.1983

Castellano Felice, Barcellona, 28.03.1976

Castellano Filippo, Milazzo, 13.10.2003

Chillemi Provvidenza, Messina, 6.11.1993

Di Natale Carmine, Barcellona, 26.05.1975

Di Natale Giuseppe, Barcellona, 28.04.2003

Di Salvo Nancy, Barcellona, 23.04.2003

Imbesi Concetta, Milazzo, 6.4.1993

Iannello Filippo, Barcellona, 3.3.1956

Iannello Giuseppe, Barcellona, 3.2.2000

Iannello Maurizio, Barcellona, 14.8.1988

Iannello Salvatore, Marsala, 25.3.1982

La Malfa Francesco, Barcellona, 4.12.1972

Maiorana Giuseppe, Barcellona, 27.6.1993

Marguccio Daniele, Messina, 28.8.1990

Pagano Luigi Enrico, Sant’Agata, 17.7.1976

Parasole Salvatore, Milazzo, 16.2.1986

Paratore Enrico, Barcellona, 3.8.1998

Russo Nando, Catania, 6.7.1978

Russo Sebastiano, Catania, 29.3.1974

Marco Chiavi, Barcellona 11-09-1994

Luigi De Gaetano, Barcellona 08-06-1987

Miloud Essaoula, Casablanca (Marocco), 15-04-1989

Caterina Floramo, detta “Katia”, Barcellona 15-09-1990

Giuseppe Maiore detto “l’ufetto”, Milazzo 23-07-1998

Emanuele Nastasi, detto “L’americano”, Biella, 23-12-1976

Mariano Foti, Milazzo, 12-08-1987

Jessica Maisano, Milazzo, 17-05-1990

Gianluca La Cava, Milazzo, 15-06-2001

Francesco D’Amico, detto Ciccio, Milazzo, 11-01-1995

Stefania Antonuccio, Barcellona, 18-08-1999

Domenico Cambria, detto “il tossico”, Patti, 15-02-1974

Annamaria Laquidara, Milazzo, 27-12-1999

Jonathan Cambria, Pontedera, 04-08-2001

Giovanni Sofia, nato in Germania, 20-02-1984

Giacomo Oneto, Barcellona, 10-03-1988

Michel Baccarini, Barcellona, 23-01-1990

Alfio Campo, Barcellona, 12-02-1984

Giovanni Calabrò, Barcellona, 08-03-1988

Antonino D’Allura, Barcellona, 29-04-1993

Arresti domiciliari per:

Abate Rosario, Messina, 11-5-1992

Cacopardo Maria, Messina, 19-3-1955

Galletta Stefania, Messina, 8-10-1986

Papale Maurizio, Messina, 28-1-1969

Pelle Francesco, San Luca (Reggio Calabria), 2-11-1955

Romano Domenico, Messina, 22-12-1999

Sabbatini Giada, Messina, 12-5-1997

Ciurar Mihai, Romania, 5.10.1992

Jianu Florin, Romania, 26.07.1988

Doroczi Lavinia Anamaria, Romania, 8.2.1994

Maiorana Rosy, Milazzo, 21.5.1999

Selvaggio Salvatore, Palermo, 17.3.1995

Ahmed Hamzaoui, Marocco, 28-06-1977

Rosario Daniele Mantineo, Barcellona, 12-11-1981

Salvatore Biscari, Barcellona, 05-04-1990

Rosario Cucinotta, Messina, 19-06-1983

Giampiero Munafò, Barcellona, 03-01-1985

Francesco Maiore, Scordia, 13-04-1967

Giuseppe Alosi, Milazzo, 03-07-1999

Natale Ficarra, Malfa, 24-12-1942

Giuseppe Torre, Barcellona, 25-04-1994

Orazio Castorino, Barcellona, 18-09-2003

Salvatore Iannello, Marsala, 25-03-1982

Mariano Calabrò, Barcellona, 11-01-1986

Lucio Romano, Catania, 27-03-1988

Alexey Rozanov, Russia, 25-06-2000

Ambra Cambria, Milazzo, 14-03-1992