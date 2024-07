Si sono conclusi, per il secondo anno, i corsi di teatro per adulti, giovani e bambini organizzati dalla Bottega Artigianale del Teatro di Palmi. La Bottega Artigianale del Teatro (BAT) è nata con lo scopo di formare al teatro e promuoverlo, come disciplina e forza culturale, grazie al Centro Giovanni Paolo II (già piazzale Ibico), sede operativa di attività culturali, di solidarietà e accoglienza. Il 5 luglio il palco del centro, ha ospitato l’esito finale dei corsi per i più piccoli dagli 8 agli 11 anni, condotti dall’insegnante Daniela D’Agostino con una trama sulle tematiche attuali, quali la dipendenza da social e smartphone. Il 14 luglio, presso il Cineteatro Manfroce di Palmi, i più grandi dei corsi del BAT sono altresì andati in scena con il dramma di Eduardo de Filippo, “La fortuna con la effe maiuscola”. La rappresentazione è avvenuta sotto la sapiente guida degli insegnanti Lucia Catalano (in veste di regista) e Matteo Lombardo, con la collaborazione di Piero Minervini, già attori dell’associazione “Attorincorso” di Cosenza. Gli esiti teatrali del 5 e 14 luglio sono solo l’ultima pagina di un lavoro di formazione o meglio di alfabetizzazione al Teatro. L’esito è stato solo la verifica di esercizi, studi e disciplina per il palcoscenico, così come afferma l’ideatore e presidente della Bottega Artigianale del Teatro, Wladimiro Maisano: «Il BAT – evidenzia Maisano – non è una compagnia teatrale, ma seguendo le orme della gloriosa Accademia di Palmi, vuole innanzitutto instillare nella collettività palmese e non solo, attraverso disciplina ed educazione, l’amore per il Teatro tramite i corsi che saranno programmati di anno in anno». I corsi 2024/25 del BAT, terza edizione, avranno inizio il prossimo 14 ottobre 2024 e le preiscrizioni si apriranno già da fine agosto.