Il 25 Novembre si terrà “I Silenzi Interrotti. Dialogo sul Rispetto di genere e contro la violenza sulla donna e sulle donne disabili”

“La Giornata del 25 Novembre ricorda a tutti che gli abusi di ogni tipo costituiscono una violazione dei diritti umani, un impedimento del principio di uguaglianza e un ostacolo alla formazione di una coscienza personale e sociale fondata sul rispetto della persona umana”.

“I Silenzi interrotti” è il titolo del programma di iniziative promosso dall’Amministrazione Comunale di Siderno che si intende organizzare per il 25 e 27 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne per richiamare l’attenzione della cittadinanza su questo tema e sulla lotta al fenomeno del femminicidio, entrambi da intendersi conseguenza della disuguaglianza e della discriminazione di genere.

Di concerto con la Garante dei Disabili e lo Sportello Antiviolenza del Comune di Siderno, il CAV di Ardore, la Piccola Opera di Papa Giovanni, il Commissariato di Siderno, le Associazioni FIDAPA, I Girasoli della Locride, il CISMAI, Fimmina TV, la Camera Penale e Civile di Locri e le Scuole Superiori presenti sul territorio sidernese vi aspettiamo per ricordare e denunciare tutte le forme di violenza che le donne subiscono, in ogni parte del mondo.

Il programma della Giornata prevede:

Sabato 25 novembre 2023

Ore 17:30 Sala Consiliare “I Silenzi interrotti” – Dialogo sul rispetto di genere e contro la violenza sulla donna e sulle donne disabili.

Prenderanno parte all’evento il Garante per i Disabili della Città di Siderno e le Associazioni attive nel Settore della prevenzione della violenza di genere e per la parità dei diritti di tutti.

Ore 19:30 Accensione delle luci rosse dedicate alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sulla facciata del Palazzo Comunale.

Saranno, inoltre, apposti dei nastri rossi a corona della fontana di fronte alla casa Municipale in ricordo delle donne vittime di violenza nel 2023.

Lunedì 27 novembre 2023

Ore 10:30 Aula Magna dell’IIS Marconi di Siderno “Agire positivo: per l’autostima e la determinazione delle ragazze”.

Incontro con esperti e Associazioni del Terzo settore dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori della città con la partecipazione dei Centri antiviolenza attivi in ambito regionale.