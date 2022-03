“Ambulanze senza medici a bordo, postazioni senza infermieri ed autisti: caos più assoluto! Il 118 dell’Area Tirrenica è al collasso!”, così Cosmo De Matteis, Presidente Onorario del Sindacato Medici Italiani (SMI), in una dichiarazione denuncia lo stato della medicina di urgenza /emergenza Area Tirrenica cosentina.

“Invece di dotare al 118 di medici e d’infermieri si arriva ad una situazione dove i mezzi di soccorso sono sguarnirti di medici, con il conseguente rischio per i pazienti che vengono soccorsi”.

“Da tempo denunciamo queste le carenze, che sono strutturali del sistema regionale sanitario calabrese, che persiste ad essere in perenne affanno. Questa situazione che prosegue da anni sta causando tra i cittadini rabbia ed apprensione”.

“Tutto questo purtroppo nel silenzio di tutti. Né all’Asp, né alla politica sembra che questo disservizio possa interessare”, conclude De Matteis.