Giovedì 20 luglio, presso lo studio del Notaio Giacomo Maria Quarto in Roma, Manuele Ilari, rappresentato per procura dall’Avv. Gioacchino Amato, ha acquistato la partecipazione della Reggina 1914 da due veicoli societari riconducibili all’imprenditore Felice Saladini. L’acquisto della Reggina è risolutivamente condizionato dalla permanenza della squadra in serie B.

Manuele Ilari, imprenditore romano operante nel settore delle sale cinematografiche nonché fondatore di Galassia Cinema e Presidente di UECI, rappresenta in Italia gli interessi di un primario fondo inglese che intende investire nello sviluppo e nella diffusione dello sport per i ragazzi.

“La comunità reggina merita di più” hanno fatto sapere dal Regno Unito, tempio oggi del calcio mondiale e modello di integrazione fra sport e comunità.