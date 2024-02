Consegnati oltre 10mila nuovi kit per la raccolta differenziata alle utenze domestiche di Corigliano-Rossano. Questo il dato che emerge, ad oggi, dall’attività di distribuzione avviata lo scorso 1° febbraio sul territorio a cura della squadra di informatrici e informatori ambientali di Ecoross. Raggiunti, quindi, oltre 10mila nuclei familiari che, oltre alle attrezzature, hanno ricevuto il nuovo calendario di raccolta e l’opuscolo informativo contenente i dettagli del nuovo Servizio di Igiene Urbana che prenderà il via il prossimo 1° maggio, data in cui, eliminati i cassonetti stradali, la raccolta dei rifiuti sarà attuata con il sistema del porta a porta spinto in tutte le zone della città.

Gli utenti non presenti in casa al momento della visita delle informatrici e degli informatori ambientali troveranno un avviso con le modalità per il ritiro del kit, che potrà avvenire dal 1° marzo in poi – presso il Centro di Eccellenza nell’area urbana di Corigliano e presso i locali dello Stadio “Stefano Rizzo” nell’area urbana di Rossano – ogni mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Nel frattempo, sono state consegnate le nuove attrezzature anche a svariate utenze commerciali nell’ambito del servizio dedicato avviato già da alcune settimane da personale qualificato appositamente formato dall’azienda. Entrambe le attività proseguiranno sino al raggiungimento di tutti gli utenti, unitamente alla massiccia e capillare campagna di informazione e sensibilizzazione, al fine di “accompagnare” la città di Corigliano-Rossano nella transizione verso una gestione dei rifiuti più efficiente ed ecologica.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!