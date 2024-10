Ieri sera ad Ursini di Caulonia è stato proiettato in anteprima assoluta il corto girato dal regista sidernese Vincenzo Caricari per conto della Rete delle Comunità Solidali sulla frazione cauloniese di Ursini.

Si è trattato di una proiezione informale, che ha coinvolto esclusivamente chi ha contribuito a girare il docu-fiction, per valutare insieme il lavoro fatto. La presentazione ufficiale avverrà in inverno, tra dicembre 2024 e gennaio 2025, quando anche gli altri registi che stanno lavorando nelle altre regioni d’Italia avranno ultimato le loro opere, che verranno riunite per portare in giro per l’Italia la testimonianza dell’incontro tra le nuove generazioni e gli anziani.