Ieri sera un terribile incidente tra una moto guidata da un giovane poliziotto in servizio al commissario di Taurianova, che si recava a Polistena, urtava con una punto di proprietà di un 50enne di Molochio. Nel forte impatto l’agente di polizia riportava diverse fratture multiple ed un edema alla testa. Ricoverato presso l’ospedale di Polistena, successivamente è stato trasportato al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria in terapia intensiva. Le condizioni sono stabili, il ragazzo si trova in coma farmacologico ma non è pericolo di vita.Per maggiori informazioni, ieri sera nell’immediato, della notizia abbiamo publicato in tempo reale l’articolo, ma per rispetto della famiglia del ragazzo che abita fuori Regione, abbiamo deciso di sospendere l’articolo del forte incidente, per dare il tempo necessario alla polizia di avvisare i familiari del giovane agente di polizia senza apprenderlo dalla stampa.