I vertici della associazione “Citta degli ulivi” incontrano il commissario della Autorità portuale Agostinelli

Un incontro proficuo ed estremamente interessante che ha permesso di effettuare una disamina a 360° sulle principali tematiche che riguardano il Porto di Gioia Tauro.

Una rappresentanza dell’Associazione “Città degli Ulivi”, composta dal Presidente dell’Assemblea Giuseppe Zampogna, dal Presidente del Comitato Direttivo Francesco Cosentino e dai componenti del Comitato Alessandro Giovinazzo e Marco Caruso ha incontrato, nella sede dell’Autorità Portuale, il Commissario Ammiraglio Andrea Agostinelli.

Il cordiale incontro è servito ad affrontare le problematiche di questa grande Infrastruttura che ormai ha un ruolo consolidato nel contesto nazionale e mediterraneo e rappresenta un’occasione irrinunciabile per lo sviluppo economico e la crescita sociale della Calabria.

Si è discusso delle oggettive difficoltà che si devono affrontare quotidianamente ma anche di temi legati allo sviluppo ed alle prospettive del Porto, dei concreti risultati raggiunti e della costante crescita che si sta registrando.

In questa ottica si è concordemente ragionato sull’opportunità di programmare un incontro tra il Commissario Agostinelli e l’Assemblea dei Sindaci della Piana, per affrontare più dettagliatamente alcune questioni specifiche come la ZES, il retroporto, la viabilità di collegamento e le altre questioni strettamente connesse.

I Sindaci, nel riconoscere l’impegno ed i gratificanti riscontri che stanno caratterizzando la gestione del Commissario Agostinelli, hanno manifestato la disponibilità a concorrere, quali soggetti istituzionali e nel rispetto dei ruoli, al progetto di sviluppo del Porto di Gioia Tauro ed alla sua affermazione quale polo di riferimento per il Mediterraneo.