Giornata di ricognizione burocratica per i tre Garanti nominati nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso. Antonio Marziale, al suo secondo mandato per l’Infanzia e l’Adolescenza, Anna Maria Stanganelli per la Salute e Luca Muglia per i Detenuti.

I Garanti sono stati ricevuti a Palazzo Campanella dalla Segretaria Generale, Stefania Lauria, con la quale si sono intrattenuti per avviare le pratiche relative alle funzioni di mandato.

In una nota congiunta dichiarano: “Siamo coscienti di dover ricoprire un ruolo di cerniera tra i bisogni dei cittadini e le istituzioni, che richiede grandissima dedizione e collaborazione tra di noi, con l’imprescindibile supporto delle risorse che l’amministrazione metterà a nostra disposizione. La Calabria è un territorio che contempla troppe urgenze alle quali cercheremo di far fronte in stretta connessione con le istituzioni politiche, qui intese come Consiglio e Giunta regionali, che ringraziamo per la fiducia riposta nelle nostre persone dopo attenta e scrupolosa valutazione curriculare. Fidiamo anche nel supporto di tutti i cittadini in termini di segnalazione di problematiche che concernono le nostre rispettive sfere di competenza”.