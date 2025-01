Ieri pomeriggio a Melicuccà ha avuto luogo una riunione fondamentale per il futuro dei nostri territori.

I sindaci dei comuni interessati dall’arteria di collegamento Bovalino-Bagnara, un’infrastruttura stradale che potrebbe cambiare radicalmente le sorti di quest’area della Calabria, si sono uniti per dare forza e voce a una causa che dura da più di cinquant’anni.

La Bovalino Bagnara non è solo un’arteria di collegamento, ma la chiave per superare l’isolamento dei nostri centri, un volano per rilanciare l’economia locale, dare impulso al settore turistico e favorire uno scambio culturale e commerciale tra due territori che sono rimasti per troppo tempo separati dalla maestosa barriera dell’Aspromonte.

La situazione è drammatica: strade dissestate, nessuna infrastruttura degna di nota, e un territorio che è stato costantemente ignorato e sistematicamente escluso dalle grandi politiche pubbliche. Un territorio che finalmente ha deciso di fare sentire la propria voce e chiedere attenzione. Con la costituzione del comitato “Bovalino-Bagnara”, i 30 sindaci si impegnano a dare voce alle istanze di queste comunità per troppo tempo ignorate a tutti i livelli istituzionali, per dare i giusti e dovuti impulsi all’esecuzione di un progetto che è fondamentale per lo sviluppo e per il futuro delle nostre comunità.

Ora è il momento di capire quali sono gli ostacoli alla realizzazione di questa opera, e fare appello a tutte le istituzioni affinché vengano superati e si possa giungere alla realizzazione di questa fondamentale infrastruttura per le nostre comunità

È una battaglia per il nostro presente e per le generazioni future, un segnale forte di determinazione e di unità.