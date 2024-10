Il presidente dell’Unione dei Comuni della “Valle del Torbido”, Giorgio Imperitura, ha ricevuto venerdì scorso una delegazione proveniente dalla Repubblica Centrafricana, in rappresentanza dei Comuni di Barberati e Bimbo, al fine di promuovere progetti e programmi di sviluppo locale, nonché trasferire competenze, attraverso patti di collaborazione e scambi istituzionali, utili a migliorare le condizioni di vita della popolazione africana. All’incontro che si è tenuto presso la sala del Consiglio comunale di Gioiosa Jonica, che anche sede delle adunanze del Consiglio dell’Unione, hanno preso a parte i sindaci di Mammola, Grotteria, San Giovanni di Gerace, Marina di Gioiosa Jonica, il vice sindaco di Gioiosa Jonica, nonché i consiglieri delegati che fanno parte dell’assise dell’ente sovracomunale. «Sono davvero felice ed onorato – ha detto il presidente Imperitura – di ricevere la visita degli amici della Repubblica del Centrafrica, impegnati in questi giorni sul nostro territorio in una conferenza religiosa a carattere internazionale. Il motivo di questa visita – ha spiegato il primo cittadino di Martone – nasce dalla volontà di avviare un percorso di Know-How con le popolazioni dei due Comuni con l’obiettivo di facilitare lo scambio di esperienze positive e trasferire le nostre competenze affinché si rendano protagonisti del proprio futuro». Soddisfazione per la proposta di cooperazione è stata espressa anche dal capo delegazione, Theodore Kapou, che nel suo Paese occupa un ruolo di rilievo nella comunità politica, sociale e religiosa. «La Repubblica Centrafricana – ha detto l’ospite portando i saluti della delegazione – viene da un periodo difficile, caratterizzato da guerre civili che hanno segnato l’intera popolazione e bloccata la crescita del paese. L’Italia – ha poi aggiunto – rappresenta per noi da sempre una Nazione amica». Il partenariato di collaborazione tra i Comuni dell’Unione e quelli africani di Barberati e Bimbo, che verrà perfezionato nei prossimi mesi alla presenza di tutti i rappresentanti istituzionali che aderiranno, prevede, tra le altre cose, la promozione ed il sostegno alle dinamiche di sviluppo economico, sociale, sanitario, educativo, sportivo e culturale; la promozione di scambi di conoscenze tra enti locali decentrati; di formare e supportare il personale comunale nelle aree selezionate. Ai saluti del sindaco di Martone, Giorgio Imperitura hanno fatto seguito quelli del vice sindaco di Gioiosa Jonica, Salvatore Fuda e del consigliere comunale di Marina di Gioiosa Jonica, Valentina Femia.