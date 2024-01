I Sindaci della “Città degli Ulivi” esprimono solidarietà a Don Giovanni Rigoli, aggredito a Varapodio al termine del suo quotidiano impegno pastorale.

Condanna ferma per l’inqualificabile gesto, che colpisce non solo la persona, la figura ecclesiale, la Curia Vescovile, ma offende la civilissima comunità varapodiese che ha sempre dimostrato un elevato livello sociale e culturale.

La vicinanza dei Sindaci anche a S.E. il Vescovo e a tutto il clero della Diocesi di Oppido – Palmi, da sempre vicini alle esigenze e sensibili alle problematiche del nostro territorio.

Il grave fatto testimonia le difficoltà in cui si trova ad operare chi lavora al servizio degli altri e persegue il bene comune.

Ma, soprattutto, emerge la necessità che chi, come Don Giovanni e gli amministratori pubblici, si trova in prima linea, nel rilevante impegno pastorale o istituzionale, non può essere lasciato solo.

In ogni caso la violenza non può e non deve essere una modalità da utilizzare nei rapporti sociali perché non appartiene alla nostra cultura.

Da questo punto di vista i Sindaci assicurano sostegno a quanti operano quotidianamente con dedizione e passione, nel superiore interesse delle nostre comunità.

Auspicando una pronta ripresa per Don Giovanni, si rinnova la solidarietà dell’Associazione anche al Sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari, particolarmente colpito dalla gravità di un gesto che va sempre e comunque ripudiato, senza dubbi e tentennamenti di alcun genere.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Marco Caruso Michele Conia