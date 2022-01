DI CLEMENTE CORVO

Il Consigliere di maggioranza con Delega allo Sport , Enzo Filippone, sta per creare nella Città della Piana ed all’interno della importante Biblioteca Comunale di Gioia Tauro, una Biblioteca Sportiva, in modo da raccogliere i tantissimi ricordi dello Sport Gioiese , mettendoli a disposizione in un ” Museo dello Sport”. Questa è la denominazione ed il progetto che lo stesso sta elaborando in questi giorni, subito dopo una telefonata avuta con il Sig. Franco Anastasio che in maniera cordiale gli ha rivelato che è stato sempre tra l’ altro anche il suo sogno. Lo stesso Anastasio sarebbe orgoglioso di poter mettere a disposizione della città il suo importantissimo archivio. Il Consigliere Filippone, in questi giorni, ci ha riferito, che sta raccogliendo una serie di informazioni ed idee su come progettare il tutto e per questo ringrazia anche l’amico Antonio Romano che gli ha dato importanti suggerimenti, anche di spessore molto più ampio quale il “Museo Sportivo della Calabria”. Anche se il mio pensiero dice il Consigliere Filippone, oggi partirebbe in sede locale, già si parte da una base imponente ed importante di foto, libri, giornali,cimeli e trofei che caricati su un circuito telematico, permetterebbe a tutti

di rievocare la illustrissima Storia dello Sport Gioiese, ed in modo particolare mettere in evidenza dei giovani locali il glorioso passato Calcistico della Città della Piana a livello Nazionale . La mia intenzione ci ha detto : È quella di riuscire ad avere a disposizione qualche metro quadro all’interno della Biblioteca Comunale. A giorni chiederò un incontro al Vice Sindaco Dottsa. Carmen Moliterno, la quale so già che sarà felice di ascoltarmi e sono certo che mi aiuterà nella realizzazione di questo mio progetto . Purtroppo tanti bei ricordi sono andati in fumo anni fa’, nell’incendio del locale del Sig. Pasquale Stanganelli e proprio per questo non dobbiamo permettere più che altri pezzi di storia dello Sport Gioiese spariscano nel nulla. Chi ha scritto la Storia Sportiva in questa Città, dovrà essere ricordato con onore. Oltre a questo progetto, continua lo stesso, il mio intento è quello di istituire una giornata dello Sport, dove ogni anno si farà un incontro , dove le vecchie glorie e gli appassionati racconteranno tutto quello che è successo negli anni ed in un maxischermo verrebbero proiettati tutte le immagini della nostra storia sportiva. Spero di avere la possibilità , conclude il giovane Consigliere Gioiese, di realizzare tutto ciò, chiedo a tutti una collaborazione. Mi auguro che il mio progetto lo possa portare a conclusione insieme al supporto della mia amministrazione della quale mi onoro di far parte. Sarebbe certamente un qualcosa di grande rilevanza storica per la nostra Città!