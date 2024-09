Il sindaco Giuseppe Falcomatà, in una nota stampa, esprime «i più vivi complimenti a Massimo Spinella, nuovo campione italiano di tiro con la pistola automatica da 25 metri, ed alla giovanissima Marika Tramontana, medaglia d’oro ai Campionati nazionali di Tiro a Segno con la pistola ad aria dalla distanza di 10 metri per la categoria P10 Gruppo 2 Juniores Donne».

«Spinella – ha detto Falcomatà – conquista un altro successo dopo la bellissima esperienza delle Olimpiadi di Parigi. Tramontana, invece, con i suoi 17 anni, si conferma quale promessa indiscussa in uno sport che sta mettendo in luce la grandissima professionalità, il valore e le capacità della Federazione e degli allenatori di settore. Siamo davvero orgogliosi del lavoro che stanno portando avanti i nostri talenti che, con impegno e dedizione, stanno ottenendo importanti soddisfazioni e, soprattutto, contribuiscono a portare in alto il nome di Reggio Calabria».

«A Spinella e Tramontana – ha concluso Falcomatà – arrivino gli auguri più sinceri ed un forte incoraggiamento per i prossimi impegni dell’agenda sportiva».