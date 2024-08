La gente rischia di morire perché non ci sono posti nelle emodinamiche delle cardiologie in Calabria

Dramma nel dramma nella sanità calabrese. Siamo al fallimento della politica. Il muscolo del cuore colpito da problemi cardiaci i cardiologi hanno al massimo 6 ore per salvare le persone. Tutto ciò può accadere se si riesce a trovare posti nelle emodinamiche!

Se non si interviene in questo lasso di tempo il muscolo si ferma e purtroppo si muore. Nelle cardiologie in Calabria c’è una ricerca affannosa di trovare nelle emodinamiche posti liberi per poter installare gli stent ai pazienti che hanno avuto problemi cardiaci. Le difficoltà sono enormi per mancanza di posti. Eppure non si comprende la ragione perché il commissario della sanità non rafforza le cardiologie-cardiostimolazione con l’inserimento della emodinamica. Il caso Polistena è emblatico. Il reparto diretto dal prof. Primario Amodeo tra i primi posti nella nostra Regione nel’operare per il montaggio pacemaker e difribrillatori con una equipe di primissimo livello, ma i vertici sanitari fanno orecchie da mercante. Anzi si avverte a pelle la sensazione di penalizzazione . Salvare vite umane deve essere un dovere morale per ognuno di noi. A settembre chiederemo con forza ad Occhiuto il motivo di tale penalizzazione nei confronti dell ‘ospedale di Polistena. Mi auguro non per ragioni politiche, altrimenti sarebbe di una gravità inaudita. Al limite delle dimissioni da commissario della sanità calabrese. Intanto gli infarti aumentano e trovare un posto letto nelle emodinamiche in Calabria sta diventando un miraggio.