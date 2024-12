In un gesto di grande umanità e solidarietà, la Capitaneria di porto di Gioia Tauro ha voluto portare un sorriso ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Polistena, in occasione delle festività natalizie.

L’iniziativa, che si è svolta nella giornata di oggi, ha avuto come obiettivo principale quello di manifestare la vicinanza delle istituzioni ai più piccoli e alle loro famiglie, che si trovano a dover affrontare un momento difficile trascorrendo le feste in ospedale.

I militari della Capitaneria, vestiti con le loro uniformi, hanno visitato i piccoli pazienti portando con sé doni e parole di incoraggiamento.

L’evento è stato caratterizzato da un clima di festa e momenti di gioco che hanno reso l’atmosfera più leggera.

La presenza dei rappresentanti della Capitaneria ha dimostrato un forte senso di comunità e un impegno concreto nel sostenere chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

«In questo periodo dell’anno, è fondamentale ricordare che il Natale è anche un momento di condivisione e di solidarietà», questo è il Messaggio portato dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. «Vogliamo che i bambini e le loro famiglie sentano la nostra vicinanza e che, anche se in ospedale, possano vivere delle festività più serene e ricche di calore umano.»

La Capitaneria di porto con questa iniziativa ha inoltre voluto esprimere un sentimento di solidarietà, sostegno e gratitudine verso il personale medico e infermieristico, che con dedizione e professionalità, si prende cura dei piccoli pazienti ogni giorno.

La Capitaneria di Porto di Gioia Tauro continuerà a promuovere iniziative di questo tipo, convinta che la solidarietà e la vicinanza possano fare la differenza nella vita di chi si trova a dover affrontare momenti difficili.

Lunedì mattina i militari faranno infatti visita ai ragazzi della Comunità Luigi Monti di Polistena.