I LADRI GETTANO UN CANE DAL SESTO PIANO DOPO AVER TENTATO DI RAPIRLO. TAGLIA ANIMALISTA DI 5.000 EURO

ROMA (22 Settembre 2024) Volevano entrare in casa per rubare e portare via anche Ricky il cane di razza, un cocker spaniel inglese rubato da un terrazzo a Monte Verde Vecchio nella capitale, ma il finale è stato tragico infatti il caneè poi stato lanciato dal terrazzo al sesto piano dello stabile forse perchè si è ribellato o perchè era troppo pesante per essere trasportato. Il suo corpo senza vita è stato trovato nel giardino condominiale privo di vita dai proprietari. Tra le ipotesi anche quella di un rapimento mirato del cane per chiedere poi un riscatto. Ora si cercano i ladi assassini e l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha messo sul piatto una taglia di 5000 euro che sarè pagata a chi con la propria denuncia formale alle autorità che stanno indagando sul caso aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva gli autori di questo crimine. AIDAA mette anche a disposizione il proprio numero di telefono e watts app per raccogliere segnalazioni anche anonime sul caso contattando il 3479269949.