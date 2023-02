Offriamo di seguito un’approfondita panoramica su quelli che, al momento, sono i grattacieli più alti del mondo.

Burj Khalifa, Dubai, Emirati Arabi Uniti

Burj Khalifa, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, è l’edificio più alto del mondo nonché la più alta struttura mai realizzata dall’uomo. Con 163 piani e un’altezza di 829,8 metri, è un simbolo iconico dell’ingegneria e dell’architettura moderne. È diventato un’importante attrazione turistica per i visitatori di tutto il mondo che vengono a meravigliarsi delle sue impressionanti dimensioni e del suo design. Il Burj Khalifa ospita anche una vasta gamma di ristoranti e negozi che offrono un’esperienza unica per i visitatori. Con le sue viste mozzafiato sullo skyline della città e sul paesaggio desertico circostante, non c’è da meravigliarsi perché così tante persone vengono a visitare questa incredibile struttura ogni anno.

Merdeka 118, Kuala Lumpur, Malesia

Con i suoi 678,90 metri di altezza, Merdeka 118 di Kuala Lumpur, in Malesia, è il secondo grattacielo più alto del mondo. La struttura è stata completata nel 2019 ed è diventata un simbolo iconico dello skyline della città. Ospita molte attività commerciali, tra cui uffici, ristoranti e punti vendita di negozi autorevoli. Merdeka 118 ospita anche un ponte di osservazione che offre viste mozzafiato sulla città e i dintorni. L’edificio è diventato una destinazione turistica popolare sia per la gente del posto che per visitatori provenienti da ogni parte del mondo, offrendo un’esperienza emozionante a tutti coloro che lo visitano.

Shanghai Tower, Shanghai, Cina

La Shanghai Tower è il terzo edificio più alto del mondo, con i suoi 632 metri. Situato nel cuore di Shanghai, in Cina, è una struttura iconica che spicca nello skyline della città. La torre è stata completata nel 2015 ed è presto diventata il simbolo della modernità e del progresso di Shanghai. Il grattacielo dispone di una serie di punti di osservazione e ristoranti con vista panoramica di Shanghai dall’alto.

Abraj Al Bait, La Mecca, Arabia Saudita

Abraj Al Bait è un complesso di grattacieli situato alla Mecca, in Arabia Saudita. È il quarto edificio più alto del mondo, con un’altezza di 601 metri. Il complesso è costituito da un hotel a cinque stelle, un centro commerciale, appartamenti residenziali e un punto panoramico con vista sulla città della Mecca. Ospita anche uno degli orologi più grandi del mondo. Abraj Al Bait è diventato un punto di riferimento iconico alla Mecca e un simbolo di modernità per l’Arabia Saudita.

Ping An Finance Centre, Shenzhen, Cina

Il Ping An Finance Center di Shenzhen, in Cina, è il quinto grattacielo più alto del mondo, con i suoi 599,10 metri di altezza. Situato nel cuore del distretto Futian di Shenzhen, questo iconico grattacielo è stato progettato da Kohn Pedersen Fox Associates e completato nel 2017. Si tratta di un edificio a uso misto che ospita uffici, negozi, un hotel e un centro congressi. L'edificio è diventato un simbolo del successo economico di Shenzhen e della sua ambizione di diventare una delle città più importanti della Cina.

Lotte World Tower, Seul, Corea del Sud

La Lotte World Tower è un grattacielo di 123 piani a Seoul, in Corea del Sud. È alto 555,70 metri, il che lo rende l’edificio più alto della Corea del Sud e il sesto edificio più alto del mondo. Presenta un design unico che combina l’architettura tradizionale coreana con elementi di design moderno. La torre ospita una serie di attrazioni tra cui un centro commerciale, innumerevoli ristoranti e uffici. Ha anche una piattaforma di osservazione al 117° piano che offre una vista mozzafiato di Seoul e delle aree circostanti. La Lotte World Tower è un simbolo del successo economico della Corea del Sud.

One World Trade Center, New York, Stati Uniti

One World Trade Center di New York è l’edificio più alto degli Stati Uniti e il settimo edificio più alto del mondo. L’edificio è stato completato nel 2014 come tributo a coloro che hanno perso la vita l’11 settembre 2001. Con un’altezza di 541,33 metri, è un simbolo iconico di forza e resilienza sia per i newyorkesi che per gli americani.