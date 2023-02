Tessere, caselle, numeri e parole da indovinare: il bello dei giochi della tradizione è che sono in grado di creare piccoli grandi universi a partire da un semplice tabellone. Il resto lo fanno la fantasia dei partecipanti e l’atmosfera magica che si crea. Chi non ricorda con piacere le sere di festa o i lunghi pomeriggi invernali trascorsi con amici e parenti inseguendo una rivincita? Eppure quei momenti spensierati non solo non sono unicamente un ricordo del passato o un affaccio sul mondo analogico, ma rappresentano una solida fetta di mercato per il settore dell’intrattenimento. Secondo uno studio sviluppato da Grand View Research, infatti, il settore dei giochi da tavolo è destinato a veder crescere il suo valore dagli attuali 12 miliardi di dollari a oltre 21 miliardi entro il 2025. Ciò dimostra che questo passatempo non teme l’avanzare degli anni e, anzi, è diventato un vero e proprio must intergenerazionale che ha solide radici nel passato e crea un punto di connessione tra civiltà antiche e il presente digitale: sapevate che la maggior parte dei giochi tradizionali sono oggi disponibili online? Facciamo una panoramica e scopriamo insieme i principali.

Backgammon

Per i giocatori italiani è la Tavola reale o il Tric -Trac, ma a livello internazionale è noto come Backgammon ed è un gioco che coinvolge due partecipanti. Ciascun giocatore ha a disposizione 15 pedine da spostare lungo 24 triangoli. Vince chi, muovendosi di tante posizioni quante sono quelle indicate dai dadi, riesce a rimuovere tutte le pedine dalla tavola evitando all’avversario di avanzare e scansando le sue azioni di disturbo. Il Backgammon è un gioco senza tempo: trae origine dall’antico “Ur” attribuito ai Sumeri, il più antico gioco da tavolo al mondo, ma lo si ritrova anche nel mondo romano con il Ludus Duodecim Scriptorum, letteralmente “Il gioco dei dodici segni”. Sebbene ancora molto amato nelle versioni analogiche con pedine e tabellone, questo passatempo vanta un’apprezzatissima versione digitale che permette di sfidare un amico online o di giocare la propria partita contro l’intelligenza artificiale. Le dinamiche di base restano invariate: si tirano dadi virtuali e si procede fino a eliminare tutte le pedine.

Monopoly

Quando si parla di grandi classici dei giochi di società, il Monopoly occupa da sempre un posto speciale. Appassiona i giocatori di tutte le età e negli anni è stato rivisitato in tante diverse varianti, dalla più tradizionale pensata per gli adulti, a quella concepita come un viaggio per il mondo, a quella ispirata ai personaggi di Walt Disney, molto amata dai bambini. Questo passatempo, ormai divenuto un cult, ha il pregio di abbinare l’elettrizzante sensazione di portare avanti prestigiose compravendite immobiliari al fascino della formula a spirale – quella che caratterizza il Gioco dell’Oca. Il Monopoly affonda le sue radici nella Firenze del ‘500, quando Francesco De’ Medici amava giocarci e ne fece addirittura dono al re Filippo di Spagna. L’universo magico scandito da pedine, caselle e alberghi da acquistare ha già conquistato la sua fetta di futuro grazie alla versione mobile: quella proposta da Android permette di scegliere il livello di gioco, di coinvolgere gli amici online e di consultare le statistiche per avere sempre sotto mano la classifica.

Giochi da casinò

In cima alla top ten dei giochi tradizionali più amati di tutti i tempi ci sono quelli da casinò: poker, roulette, black jack e slot machine sono da sempre molto popolari non solo in versione analogica, ma soprattutto in digitale. Ricca e variegata l’offerta delle varie piattaforme legali presenti online, che propongono numerose varianti e rivisitazioni. La storia dei giochi da casinò ha radici profonde che ci portano in Asia, vera culla dei giochi di carte, nella Francia del XVIII secolo, che ha dato i natali alla roulette, fino agli Stati Uniti, che nel 1891 ha visto la nascita della prima slot machine. Questo avvincente viaggio nel passato approda ai giorni nostri grazie al digitale e alle piattaforme di slot online, che offrono agli iscritti la possibilità di giocare a tantissimi titoli diversi, comodamente dal proprio pc o dal proprio dispositivo mobile.

Chi ama i tradizionali giochi da tavolo sa bene quanto l’atmosfera che creano rappresenti un punto di connessione tra generazioni, soprattutto ora che è possibile rivivere quella magia anche in digitale: sono tante, infatti, le versioni virtuali dei principali giochi di società legati ai ricordi d’infanzia. Backgammon, Monopoly e Casinò sono oggi il cuore pulsante di avvincenti release tutte da sperimentare online, un modo per perpetuare una tradizione ludica senza tempo, che accomuna la società contemporanea con le antiche civiltà: i Sumeri, così come gli antichi Romani avevano la propria versione del Backgammon, mentre Francesco De’ Medici era un fan del gioco dell’Oca. Una storia di pedine, caselle e tabelloni che grazie alla rete ha già conquistato il suo futuro.