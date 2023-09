I giocatori del Palermo Aurelio, Marconi e Soleri nuovi studenti UniPa

PALERMO (ITALPRESS) – I giocatori del Palermo Giuseppe Aurelio, Ivan Marconi ed Edoardo Soleri diventano studenti Unipa.

Grazie alla partnership tra il club rosanero e l’ateneo palermitano, infatti, ai giocatori è stata data la possibilità di iscriversi ai corsi universitari conciliando gli impegni sportivi con quelli accademici. Pur non potendo infatti seguire gran parte delle lezioni di Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Aurelio e Marconi) e Scienze della Comunicazione (Soleri), gli atleti saranno messi nelle condizioni di recuperare i materiali didattici e preparare gli esami.

A dare il via all’iter d’iscrizione è stato il rettore Massimo Midiri in persona, che ha accolto i giocatori a Palazzo Steri, nella sede istituzionale dell’Università degli Studi di Palermo, e fatto un in bocca al lupo per l’inizio di questo nuovo percorso.

“L’iniziativa – si lege nella nota – ha l’obiettivo condiviso tra club e ateneo di promuovere la cultura dello studio e della formazione soprattutto nei confronti delle generazioni più giovani, accompagnando i valori sani dello sport a quelli dell’investimento sulla formazione, in linea con il progetto del master breve in management dello sport già attivo nei locali del Barbera”.

– foto: ufficio stampa Palermo Fc

(ITALPRESS).