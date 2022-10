A rappresentare l’Italia nella XXX^ edizione del Festival Internazionale di Danza Contemporanea di Almada, la manifestazione più importante dell’estate culturale portoghese, la coreografa calabrese Angela Tiesi che con la sua compagnia di danza contemporanea, i Continuity Fluid Performers, ha vinto il concorso pubblico bandito dal Festival portando nella prestigiosa piattaforma coreografica una sua originale produzione. “Es forma istinto primordiale” il titolo della coreografia scelta e danzata per il raffinato pubblico di Almada. “Un’ esperienza unica che ci ha portato a confrontarci con giganti del settore in una cittadina vicino Lisbona, Almada appunto, in cui si respirava arte ovunque”. Cosi’ la Tiesi, entusiasta del bel traguardo. Almada è una moderna città del Portogallo proprio di fronte alla meravigliosa Lisbona in riva al Tago che vive d’arte e conta diversi teatri, motivo per cui le performance del festival vengono dislocate su diverse location contaminando l’intera comunita’. “Mi è stato chiesto-ha proseguito la Tiesi- di tenere un workshop per la compagnia di danza di Almada. una lezione che ha valorizzato la nostra presenza lì, restituendoci la giusta motivazione per proseguire in un settore difficile ed in una realtà che spesso trascura, o comunque non incentiva come dovrebbe i propri talenti”. Non è scontato l’esserci in realtà così all’avanguardia nel campo della danza. Le prerogative della compagnia istituita e diretta dalla Tiesi sono quelle della ricerca avanguardistica e dell’innovazione. Lavori sempre nuovi come le sfide che la compagnia raccoglie cimentandosi in tutti quegli eventi che possano stimolare la lettura dell’arte da diverse propsettive. I risultati di questo costante lavoro non si fanno attendere!