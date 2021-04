Dopo varie segnalazioni da parte dei cittadini del luogo, i consiglieri comunali Fabio Fuda del comune di Taurianova e Antonio Loprevite del Comune di Cittanova hanno deciso di scrivere al Presidente della Città Metropolitana e alla Prefettura di Reggio Calabria per denunciare la grave situazione in cui versano, ormai da parecchi anni, i due importanti tratti stradali, la SP33 e la SP34.

Le condizioni di criticità sono alquanto evidenti e non è più lecito accettare una simile situazione in quando grave è il pericolo che ne deriva per la pubblica sicurezza.

Pertanto, si richiede l’intervento urgente da parte della Città Metropolitana per la messa in sicurezza.