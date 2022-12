Il Natale dei commercianti deve ancora decollare. L’incertezza regna sovrana e Confcommercio Reggio Calabria si augura che gli acquisti per i regali prendano slancio in questa settimana.

Per il Presidente Lorenzo Labate “proprio per le difficoltà economiche dovute ai rincari delle bollette di luce e gas che incidono sui consumatori, stiamo constatando che quest’anno più che mai la corsa ai regali inizia tardi. Il punto importante è capire quanto rimane nei portafogli della gente per gli acquisti. I commercianti in Città ma anche nella Provincia sono con il fiato sospeso: ci auguriamo di veder tornare un po’ di sincero ottimismo”.

Il periodo natalizio da sempre è un momento di particolare importanza per i commercianti che, in questo momento dell’anno, realizzano entrate importanti utili a riequilibrare conti fortemente in affanno. L’attesa è come sempre tanta ma, questa una delle novità dell’anno, i commercianti di Reggio e della provincia con l’iniziativa “NataleViaxVia” l’hanno vissuto in maniera attiva e propositiva.

“Confcommercio – spiega Labate – ha proseguito sulla strada già tracciata lo scorso anno con “NataleViaxVia” chiamando a raccolta i commercianti associati e lavorando per costruire assieme un nuovo modello di Natale che, siamo sicuri, sarà sempre più partecipato. Tanto il coinvolgimento e la fiducia che abbiamo sentito attorno a noi: i commercianti in primo luogo, le istituzioni – Città Metropolitana, i Comuni di Reggio Calabria, Gioia Tauro, Marina di Gioiosa, Palmi, Rosarno – i cittadini, molti dei quali ci hanno offerto collaborazione. È così che quest’anno il Viale Aldo Moro, una delle arterie più grandi e commercialmente attive di Reggio, si è vestita di una illuminazione finalmente all’altezza dell’area. È così che il centro di Rosarno è caldo, accogliente, impreziosito da installazioni artistiche luminose che diventano importanti perché il Natale è fatto anche di segni, di luci e di colori. Importante in queste realtà il sostegno, andato oltre il semplice patrocinio, del Sindaco reggino Paolo Brunetti e degli Assessori Angela Martino e Antonino Malara e, a Rosarno, della Commissione straordinaria guidata dal viceprefetto Antonio Giannelli”.